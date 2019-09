28:0! Bestschießen der FC Mohren Dornbirn Ladies

Die Kerber-Truppe deklassiert Nenzing und feiert den 16. zweistelligen Erfolg

Was für ein Auftakt für die Ladies vom FC Mohren Dornbirn. Mit 28:0 deklassierten Leonie Salzgeber und Co. in der ersten Runde der Frauen Vorarlbergliga die nur mit zehn Spielerinnen angetretenen Nenzinger Mannschaft. Es war der 16. (!) zweistellige Sieg für die Kerber-Schützlinge seit der Gründung im letzten Jahr. Beeindruckend was die Rothosen Ladies schon in den ersten 90 Minuten in der neuen Saison präsentierten. ÖFB U-19-Nationalspielerin Magdalena Anna Keck war mit sieben Treffern die erfolgreichste Torschützin. Neuerwerbung Betül Topduman traf fünfmal ins Schwarze. Auch die zweite Neue Livia Klocker war mit vier Treffern erfolgreich. (tk)