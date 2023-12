28-Jähriger in Bludenz brutal zusammengeschlagen

In der Nacht zum 25. Dezember, gegen 23:30 Uhr, kam es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Bludenz, Bahnhofstraße 9, in der Nähe eines Snack-Automat-Shops.

Ein 28-jähriger somalischer Mann geriet mit einer vierköpfigen Gruppe in Streit, woraufhin alle vier Personen auf ihn einschlugen. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, lehnte jedoch medizinische Hilfe ab.

Zeugen gesucht

Von den Angreifern konnten nur zwei Personen näher beschrieben werden. Der mutmaßliche Haupttäter, bekannt als "Alex", ist etwa 1,60 Meter groß und blond. Über die zweite Person, die etwa 1,90 Meter groß ist, liegen keine weiteren Informationen vor.