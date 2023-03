28-Jähriger ohne Führerschein fährt Radlerin um

Schwer verletzt wurde am Montag eine 60-jährige Radfahrerin in Feldkirch.

Ein 28-jähriger Pkw-Lenker, welcher nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist, fuhr am Montag um 15.25 Uhr in Feldkirch auf der Königshofstraße (L 190) in Fahrtrichtung Feldkirch-Stadt und beabsichtigte, bei der ampelgeregelten Kreuzung nach links in die Naflastraße (L 64) abzubiegen. Beim Abbiegemanöver kam es zum Zusammenstoß mit einer 60-jährigen Radfahrerin, welche – auf dem Schutzweg fahrend - die Naflastraße in Richtung Feldkirch überquerte. Die 60-Jährige kam dabei zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen zu. Am Fahrrad und am Pkw entstand leichter Sachschaden. Ein Alko-Test bei beiden Beteiligten verlief negativ.