28. Chor- & Orgeltage in der Pfarrkirche St. Karl

Hohenems. Von heute, Freitag den 12. Oktober, bis Sonntag, den 14. Oktober, finden in der Pfarrkirche St. Karl die 28. Hohenemser Chor- & Orgeltage statt.

„Fulminant und feinfühlig, meditativ und berauschend, spirituell und aktuell, mystisch und glasklar, experimentell und traditionell, progressiv und klassisch . . . die heurigen Chor- und Orgeltage bieten mit ihrem Programm wieder eine große Fülle an verschiedenen Klangfarben und Facetten“,so die Orgeltage-Organisatoen Christoph Wallmann und Peter Amann. Beim Orgelkonzert am Freitag, 12. Oktober, um 20 Uhr präsentiert der Organist der Wiener Hofburgkapelle, Wolfgang Kogert, an der Gollini-Orgel vielfältige Gustostückerl der Orgelliteratur aus verschiedenen Epochen. Dabei gelangen Werke von Muffat, Händel, Bach, Mozart und Beethoven, sowie ein Werk seines Orgellehrers Friedrich Cerha zur Aufführung.