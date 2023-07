270 Touristen von Schweizer Gletscher per Helikopter evakuiert

Im Schweizer Gletscher-Skigebiet Glacier 3000 in Les Diablerets ist am Donnerstag eine Gondelbahn ausgefallen.

Ungefähr 270 Touristinnen und Touristen saßen auf dem Berg fest und mussten per Helikopter zur Mittelstation gebracht werden. Laut dem Chef von Glacier 3000, Bernhard Tschannen, gab es ein Problem mit dem Strom. Zur Panne sei es gegen 11.00 Uhr gekommen. Die in der Kabine festsitzenden Personen seien mit dem Notmotor in die Station gezogen worden.