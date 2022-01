270 Hühner und eine neue Schule

Nach der Lebensmittelaktion plant „Wissen macht Stark“ an neuen Projekten.

Bis dahin ist der Verein nicht untätig – neben der laufenden Förderung von Schul- und Ausbildung und der Soforthilfe für Familien in Not baut Wissen macht Stark eine neue Grundschule für rund 700 Kinder. Der Baustart ist im Dezember 2021 erfolgt. „Wir haben schon lange an der Schule geplant, können sie aber coronabedingt erst jetzt umsetzen“, erzählt Natalie Moosmann. Der Neubau wurde notwendig, da die Bevölkerung von MBalling in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen ist. Derzeit sind sechs Schulklassen der neuen „Ecole primaire MBalling 2“ provisorisch untergebracht. In der neuen Schule wird Platz für zwölf Klassen sein. „Dann bekommen auch die Kinder einen Platz in der öffentlichen Schule, die jetzt auf Wartelisten stehen“, sagt Natalie Moosmann.