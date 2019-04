27-Jähriger mit Stichverletzungen in Spital notoperiert

Ein 27-Jähriger ist in der Nacht auf Freitag mit zwei lebensgefährlichen Stichwunden im Rücken in einem Wiener Spital notoperiert worden.

Vater ließ Sohn nicht in Wohnung

Der Sohn soll spätabends hartnäckig Einlass in die Wohnung des 51-Jährigen in der Donaustadt gefordert haben, der Vater verwehrte ihm diesen. “Der Sohn hat angeläutet und wollte in die Wohnung, der Verdächtige hat ihn nicht hineingelassen. Es kam zu einem Streit”, berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst.