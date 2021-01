26:25! SSV Dornbirn/Schoren zitterte sich zum Heimsieg

SSV Dornbirn Schoren war gegen UHC Eggenburg erfolgreich und feierte seinen bereits dritten Sieg 2021, ist also weiter auf dem Vormarsch

Videos mit Traumtoren von SSV Dornbirn/Schoren gegen Eggenburg

Die Waldviertlerinnen starteten besser in die Partie (3:0), danach war es allerdings ein Duell auf Augenhöhe. In der Schlussphase konnte sich Dornbirn absetzen, ging eineinhalb Minuten vor dem Ende 25:21 in Führung. Jedoch war das keine Vorentscheidung, denn Andrijana Janicic gelang Anfang der 60. Minute sogar der Anschlusstreffer.