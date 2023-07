260.000 Franken Schaden: 500-PS-Bolide bei Unfall zerstört

Ein 19-jähriger Jugendlicher verursachte am Mittwochabend auf der Autobahn A2 bei Sursee einen schweren Unfall mit einem Porsche GT3.

Auf der Autobahn A2 bei Sursee hat am Mittwochabend ein 19-jähriger Fahrer eines Porsche GT3 für Aufsehen gesorgt, als er mit dem 500-PS-Boliden von der Straße abkam und in einer Böschung landete. Der Unfall ereignete sich gegen 19:30 Uhr.

Der gelbe Porsche touchierte ein Betonelement in der Mitte der Autobahn, was zu einer Drehung des Fahrzeugs und dem Durchbrechen der rechten Leitplanke führte. Schließlich kam der Sportwagen in einer Böschung zum Stillstand.