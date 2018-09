26 Emser Betriebe laden zur „Nacht des Genusses“

Hohenems. Heute, am Donnerstag den 6. September, laden im Rahmen der Reihe „Ma trifft sich z´Ems“ 26 Betriebe zur Aktion „Nacht des Genusses in Hohenems“.

Von 16 bis 21 Uhr heißt es wieder sehen, riechen, schmecken und genießen an 26 genussvollen Stationen, wo die Besucher hinter die Kulissen schauen können und einmalige Einblicke in Bereiche erhalten, die ihnen sonst verborgen bleiben. An dieser Aktion beteiligen sich nicht nur Gewerbebetriebe aus der Lebensmittelproduktion, sondern auch Handels- und Dienstleistungsbetriebe. Produktionsvorführungen, Verkostungen, Ausstellungenu.v.m. erwartet die Besucher auf ihrem Rundgang. Handwerkliches Geschick sehen, riechen, fühlen und schmecken lautet das Motto an diesem Abend.