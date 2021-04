258 Infektionen im Bregenzerwald bekannt

In der Vorarlberger Talschaft Bregenzerwald, für die seit Mittwoch eine Ausreisetestpflicht gilt, waren am Donnerstagnachmittag 258 Corona-Infektionen bekannt.

Hotspot Mittelbregenzerwald

Die größte Anzahl an positiv getesteten Personen verzeichnen die Gemeinden Egg mit 39 (plus drei Infektionen gegenüber dem Vortag), Andelsbuch mit 38 (plus sechs), Schwarzenberg mit 35 (plus zwei), Lingenau mit 33 (plus zwei) und Alberschwende mit 23 (plus zwei) Corona-Infektionen. Nur noch in vier der 22 Bregenzerwälder Gemeinden sind aktuell keine Infektionfälle bekannt.