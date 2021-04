125 Neuinfektionen - Inzidenz steigt weiter an

Das Dashboard des Landes verzeichnete 125 Neuinfektionen und 63 Genesungen am Donnerstag.

Stand Donnerstag 16 Uhr: Laut Dashboard des Landes standen bis Donnerstagnachmittag 125 Neuinfektionen 63 Genesungen gegenüber. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Donnerstag bei 184.

Laut Dashboard war am gestrigen Mittwoch wiederum ein weiteres Todesopfer zu beklagen, damit stieg die Zahl auf 288 an.

Lage im Bregenzerwald

Die Ausreisetestpflicht im Bregenzerwald wurde aufgrund einer starken Fallzunahme in mehreren Gemeinden gesetzt. Auslöser dafür waren private Feiern.

In den Hotspots der Region stiegen die Infektionszahlen von Mittwoch auf Donnerstag leicht an, Brennpunkte waren etwa Andelsbuch (37), Egg (34), Schwarzenberg (31), Lingenau (27), Alberschwende (20) und Bezau (17). Auch in anderen Orten des Bregenzerwalds gab es vergleichsweise hohe Infektionszahlen.