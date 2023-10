25-Jähriger randaliert bei Verkehrskontrolle in Dornbirn und biss Polizisten in den Daumen

Bei einer Verkehrskontrolle in Dornbirn randalierte ein betrunkener 25-Jähriger und biss einem Polizisten in den Daumen.

Am Sonntag, 22.10.2023 gegen 20.10 Uhr, führten zwei Polizeistreifen in Dornbirn Schwefel an der Landesstraße 190 Verkehrskontrollen durch, als auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Pkw auf einem Parkplatz anhielt. Vier Personen stiegen aus dem Fahrzeug aus. Zwei davon, eine Frau und ein Mann, begangen sofort lautstark zu streiten und das Geräusch einer auf dem Boden zersplitternden Glasflasche war zu hören.