25 Jahre wurden stimmgewaltig gefeiert

Der Chor JOY aus Hohenems lud zum musikalischen Jubiläumswochenende.

Danach folgte sozusagen ein wahres Feuerwerk an Gesang u.a. mit Titeln wie „Perfect, Forever young, Wunder geschehn, Se bastasse una canzone, It’s my life, Bed of roses“. Die Solistinnen und Solisten Irene Domig, Fabienne Mayer, Kathrin Egger, Fabian Waibel und Lucas Kaufmann überzeugten mit ihren Stimmen und sorgten für Gänsehautmomente. Einer der Höhepunkte war der Titel „I am from Austria“, der bekanntlich als die inoffizielle Landeshymne Österreichs bezeichnet wird. Krönender Abschluss war dann noch das extra für den Chor JOY arrangierte Kelly-Medley, welches sieben bekannte Lieder der Kelly-Family enthielt und eine mitreißende Zugabe bot.