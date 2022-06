25 Jahre „Offenes Singen“ in Rankweil gefeiert

Das „Offene Singen“ in Rankweil erfreut sich seit über zwei Jahrzehnten großer Beliebtheit. Anfang Juni wurde diese Erfolgsgeschichte im Vereinshaus gefeiert.

Am 13. November 1996 fand, auf Initiative des Seniorenbeirates der Marktgemeinde Rankweil, das erste „Offene Singen“ im Kultursaal der Volksschule Markt statt. Seitdem kommen Sangesfreudige einmal monatlich zusammen, um mit instrumentaler Begleitung altbekannte Lieder zum Besten zu geben. Im Vordergrund steht dabei nicht die richtige Tonlage, sondern die Freude am gemeinsamen Singen.

Die Feier zum 25-jährigen Jubiläum fand nun – mit coronabedingter Verspätung“ – am 1. Juni im Vereinshaus statt. Gemeinderätin Karin Reith begrüßte die Musikanten Herbert Tschernig, Karl Ess, Egon Maier, Rudi Ladner und Guntram Sauerwein sowie die regelmäßigen Teilnehmer*innen der Singrunde. Franz Abbrederis, Obmann des Seniorenbeirates und einer der Initiatoren der Veranstaltungsreihe, gab einen kleinen Einblick in die Entstehungsgeschichte, bevor in gewohnter Weise bekannte Lieder gesungen wurden. Mit humorvollen Gedichten sorgten Gerda Sonderegger und Maria Schimpfössl für unterhaltsame Gesangspausen.