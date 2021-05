Die HTL Dornbirn lädt zur Wanderausstellung.

Dornbirn. Mit 1. Jänner 2020 jährte sich zum 25. Mal der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union. Nicht nur der lange Weg zur Mitgliedschaft, sondern auch die Mitwirkung Österreichs an der weiteren Entwicklung des größten Friedens- und Gemeinschaftsprojekts von Staaten in der Welt wird mit der elfteiligen Wanderausstellung „25 Jahre Österreich in der EU – Wachsen in EUropa“ in Erinnerung gerufen. Die Schau zeigt die vielen Auswirkungen des Beitritts auf die Bürger. Sie beleuchtet die Frage was wäre, wenn Österreich nicht Teil der EU wäre und illustriert zudem mit Leit- und Beispielprojekten, wo EU drinnen steckt und welche Vorteile die Mitgliedschaft bringt.