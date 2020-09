25 Jahre Kunst in der Johanniterkirche

Zum Jubiläum erschien ein Buch, das sich dem Ort aus vielen Perspektiven widmet.

Die Johanniterkirche in der Feldkircher Marktgasse ist ein besonderer Ort mit einer geheimnisvollen Geschichte. Seit 25 Jahren wird dort zeitgenössische Kunst gezeigt. Zum Jubiläum erschien nun ein Buch, das sich mit diesem Ort aus verschiedenen Perspektiven auseinandersetzt – historisch, archäologisch, kunsthistorisch, theologisch, kulturpolitisch und atmosphärisch. Die Herausgeber Arno Egger und Karin Guldenschuh konnten dafür Autoren und Autorinnen unterschiedlicher Disziplinen gewinnen.

Das Jubiläumsjahr ist in jeder Hinsicht außergewöhnlich. Die erste Ausstellung im Frühjahr ist wegen des coronabedingten Lockdowns ausgefallen. Anstelle der Sommerausstellung wird nun das Buch präsentiert, begleitet von einem speziellen Rahmenprogramm mit Führungen zum Thema und einer Art Kino in der Kirche. Im Herbst gibt es nach vielen Jahren wieder eine Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Kunsthaus Bregenz.