25 Jahre Junior Company in Österreich

Auch die HTL Dornbirn feiert mit.

Das Junior Company Programm liefert mit dem Leitspruch “Learning business by doing business” einen wertvollen Beitrag zur Berufsorientierung und versucht weltweit junge Menschen zu unternehmerischem Denken zu inspirieren. Durch die reale Gründung eines Unternehmens haben Jugendliche die Möglichkeit, alle Facetten des Entrepreneurships kennenzulernen.

In Österreich haben in den letzten 25 Jahren mehr als 45.000 Schüler an den Junior Achievement Programmen teilgenommen. Allein im vergangenen Schuljahr wurden trotz der schwierigen Rahmenbedingungen über 400 Junior Unternehmen mit rund 4.500 Teilnehmern gegründet.