25 Jahre Junge Halle

Der größte Jugendtreff Vorarlbergs feiert auf der Frühlingsmesse SCHAU! Jubiläum.

Rund 30 Jugendorganisationen präsentieren dabei ihre Jugendarbeit und informieren über verschiedene Themen wie Klimaschutz, Vereinsaktivitäten und Politik. Am Donnerstag findet der Vorarlberger Landesjugendredewettbewerb direkt auf der großen Bühne in der Halle 8 statt. Hier zeigen Jugendliche, was sie zu aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen zu sagen haben. Ebenfalls findet über den gesamten Messezeitraum erstmalig eine digitale Rallye mit den Sustainable Development Goals für die Besucherinnen und Besucher statt.

„Wer gerne auf der Aktionsbühne mitmachen will, kann sich noch melden“, betont Luger. Jungen Künstlerinnen und Künstlern sind keine Grenzen gesetzt. Tanz, Gesang, Theater, Akrobatik, Comedy, etc. – Kunst aller Art ist auf dieser Bühne willkommen. „Man muss kein Profi sein, auch erste Bühnenerfahrung darf in der jungen Halle gesammelt werden“, so Luger. Bei Interesse kann man sich unter dem Link https://www.ojad.at/2023/02/05/anmeldung-fruehjahrsmesse/ direkt anmelden. (cth)