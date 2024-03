25 Jahre harmonischer Klang

Der Hohenemser Chor Joy gestaltet traditionell die Ostermontagsmesse in St. Karl.

Hohenems. Am Ostermontag, 1. April, wird in der Kirche St. Karl in Hohenems eine Tradition fortgesetzt, die vor 25 Jahren begann. Die Ostermontagsmesse, um 9:30 Uhr, markiert nicht nur den Feiertag, sondern auch ein besonderes Jubiläum für den Chor Joy, der seit seiner Gründung die Gestaltung dieses Gottesdienstes übernommen hat.