25 Jahre Fellengattner Funken & tolle Partystimmung mit Sturmfrei

Fröhlicher Jubiläumsfunken mit Wetterglück klingt auf rauschender Funkenparty aus

Am Nachmittag bauten die Kinder den schönen Kinderfunken mit der Hexe Rose auf, die vom Kindergarten Fellengatter gemeinsam mit Magdalena Summer gestaltet wurde. Gegen sechs versammelten sich viele Kinder mit ihren Eltern beim Bauernhof Wilhelm zum Fackelzug auf den Funkenplatz. Anschließend hatten die jungen Funkenbauer viel Spaß beim Entzünden des Kinderfunkens. Eine Hand voll glücklich ausgeloster Kinder hatte schließlich die große Ehre, das einzigartige Kinder-Klangfeuerwerk anzuzünden. Die Blasmusik des Musikvereins Frastanz entfachte eine hervorragende Stimmung zum anschließenden Funkenanzünden. Dabei mundeten die Funkenküchle ausgezeichnet. Das große Jubiläumsklangfeuerwerk rundete die fröhliche Feier am Funkenplatz ab.

Anschließend wurde an der Bar in der Volksschule bis tief in die Nacht weitergefeiert, wo neben heißer Hexensuppe auch das Bier der Fellengattner Hopfenkocher mundete. Auf der Funken Afterparty sorgte die Partyband „Sturmfrei“ für harmonische Tanzmusik. Auf dem schönen 25-Jahre-Jubiläumsfunken waren Landeshauptmann Markus Wallner, Bürgermeister Walter Gohm, Ortsvorsteher Luis Neyer, E-Werke-Geschäftsführer Rainer Hartmann sowie Gemeinderätin Gerlinde Wiederin mit von der Partie. Besonderer Dank ging an die zahlreichen Sponsoren der fröhlichen Funkenfeier. HE