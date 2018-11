All Right Guys

25 Jahre All Right Guys - Das Konzert

Anlässlich des 25 Jahr Jubiläums der Lauteracher Band "All Right Guys" veranstaltet die Marktgemeinde Lauterach in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein Transfer ein Jubiläumskonzert der Extraklasse.

Die All Right Guys spielten bereits als Supportband von “Smokie” und den “Dubliners” und sind aus der Vorarlberger Musikszene seit nunmehr 25 Jahren nicht mehr wegzudenken. Das Jubiläumskonzert wird auf Wunsch der “All Right Guys” als Benefizkonzert veranstaltet. Die Einnahmen des Abends gehen direkt an den Lauteracher Verein “mitnand”.

Die letzten Tickets für den Abend sind beim Bürgerservice im Rathaus Lauterach erhältlich.