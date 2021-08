Die Vorbereitungen für den 25. Bludenzer Klostermarkt, der am 3. und 4. September in der Bludenzer Altstadt mit Vertretern aus rund 25 Klöstern aus Österreich, Deutschland, Polen und Frankreich stattfindet, laufen auf Hochtouren.

Als einer der bekanntesten Märkte Westösterreichs vereint der Bludenzer Klostermarkt Produkte aus traditionell-klösterlicher Herstellung mit dem Ambiente der historischen Altstadt.

Die Feier des 25. Bludenzer Klostermarktes beginnt schon am Donnerstagabend, 2. September, 19.00 Uhr, mit dem Gottesdienst im Franziskanerkloster. Anschließend sind Messbesucher sowie Marktteilnehmer zur Agape im Klostergarten eingeladen. Am Freitag, 3. September, wird der Klostermarkt um 10.00 Uhr in der Altstadt eröffnet. Musikalisch umrahmt wird die Feierlichkeit von den Patres der Franziskanerprovinz Posen in Polen. Die Vertreter der Klöster präsentieren im Anschluss bis 19.00 Uhr sowie am Samstag, 4. September, von 09.00 bis 16.00 Uhr, ihre Produkte aus eigener Herstellung. Dabei ist die Produktpalette ebenso vielfältig wie die Klöster selbst: So gibt es neben Weinen, Likören und Bieren auch Käse, Brote, Marmeladen und Honig – alles aus eigener Herstellung. Beim Klostermarkt werden auch selbstgefertigte Keramik, Polster, Salben, Kerzen und Tücher sowie Taschen und Schmuck zum Verkauf angeboten.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt

Neben den frei zugänglichen Marktständen mit verschiedensten Handelswaren können die Besucher in den gesonderten Gastronomiebereichen die klösterlichen Produkte nach Herzenslust verkosten und konsumieren. In den Gastronomiebereichen des Marktes gelten die aktuellen COVID-19 Regelungen (3G-Kontrolle und Registrierung).

Treffpunkt der Traditionen

Beim Bludenzer Klostermarkt steht aber nicht nur das Verkaufen, Kaufen und Konsumieren im Mittelpunkt, vielmehr ist der Markt mittlerweile zum Treffpunkt für all jene geworden, die Interesse an traditionell hergestellten Produkten sowie am klösterlichen Leben haben. Dabei sind es nicht primär die religiösen Inhalte, sondern die Bedeutung der Klöster und ihrer Wirtschaftsbetriebe, die im Vordergrund stehen. Die Idee des Klostermarktes hat dabei ihren Ursprung in Bludenz. In der Zwischenzeit gibt es in ganz Europa Klostermärkte, die diesem Vorbild folgen.

Kleine Stadt mit großen Momenten

Die Stadt Bludenz ist Mitglied der „Kleinen Historischen Städte in Österreich“. Der Bludenzer Klostermarkt transportiert die Werte dieser Marke – traditionelles Leben in einer kleinen, modernen Stadt. Die insgesamt 17 Mitgliederstädte weisen ein historisches und geschlossenes Stadtbild auf, liegen eingebettet in besondere Naturlandschaften und verfügen über zahlreiche denkmalgeschützte Sehenswürdigkeiten. Zertifizierte Stadtführer transformieren die Geschichte mit interessanten Geschichten und geben damit Einblick in das Leben vor Ort.



Klostermarkt Teilnehmer 2021

Augustiner Chorherrenstift St. Florian, Oberösterreich

Benediktiner Abtei St. Georgenberg-Fiecht, Tirol

Benediktinerabtei Plankstetten, Deutschland

Benediktinerabtei Seckau, Steiermark

Benediktinerinnenabtei Maria Frieden, Deutschland

Benediktinererzabtei Beuron l Klostergärtnerei, Deutschland

Benediktinerstift Kremsmünster, Oberösterreich

Benediktinerinnenabtei St. Gertrud, Tettenweis, Deutschland

Die Kleinen Schwestern von Betlehem, Salzburg

Dominikanerinnenkloster St. Peter Bludenz, Vorarlberg

Franziskanerkloster Bludenz, Vorarlberg

Katholische Kirche im Lebensraum Bludenz, Vorarlberg

Kloster der Heiligen Elisabeth, Weißrussland

Kloster Einsiedeln, Propstei St. Gerold, Vorarlberg

Klosterdestillation St. Josef GmbH l Maristenkloster Furth, Deutschland

Kloster Monastère de Notredame de Pitié, Frankreich

Koptisch-orthodoxes Kloster Hl. Maria & Hl. Mauritius, Deutschland

Prämonstratenser Chorherrenstift Schlägl, Oberösterreich

Prämonstratenserabtei Windberg, Deutschland

Schwestern der Heiligen Klara, Bregenz, Vorarlberg

St. Birgitten Kloster Altomünster, Deutschland

St. Josefskloster l Redemptoristinnen, Lauterach, Vorarlberg

Trappistenabtei Stift Engelszell, Oberösterreich

Zisterzienserinnen Abtei Waldsassen, Deutschland

25. Bludenzer Klostermarkt

Altstadt Bludenz

Öffnungszeiten

Freitag, 3. September, 10.00 bis 19.00 Uhr