24 Stunden einsatzbereit

Nachwuchs der FW Rankweil, Meiningen und Zwischenwasser probten für Ernstfall.

Rankweil, Meiningen, Zwischenwasser Am Wochenende war für zahlreiche Nachwuchs-Einsatzkräfte aus dem Vorderland volles Programm. Die Feuerwehren aus Rankweil, Meiningen und Zwischenwasser veranstalteten für ihre Jugend im Rahmen des Action-Wochenendes eine 24-Stunden-Übung. „Dabei wird nicht nur die Einsatzbereitschaft, sondern gezielt die Kameradschaft gefördert“, erklärt Daniel Lampert, Jugendleiter FW Rankweil. Die Szenarien: Schachtbergung, Personen unter Traktor eingeklemmt, Suchaktion in der Nacht, Brand im Steinbruch Keckeis oder Pkw in ein Bachbett gestürzt mit Ölverlust.