24-Stunden einkaufen in Schruns

Sibylle Kleboth präsentiert ihren Genussautomaten

Schruns Die tiefrot-farbigen Banner am Litzdamm sind schon seit weitem sichtbar. Sie machen die Passanten neugierig, denn sie verkünden etwas Besonderes. Vor dem Haus der Familie Kleboth gibt es ein neues „Familienmitglied“, einen Genussautomaten. “Diese Automaten liegen im Trend”, weiß die sympathische Sibylle Kleboth zu berichten. „Kunden können hier rund um die Uhr aus einem großes Sortiment an Nahrungsmitteln auswählen und einkaufen“.

Sibylle Kleboth unterstützt mit ihrer Firma Weinweitblick (WWB) normalerweise österreichische Hotels und Restaurant in punkto optimierten Weinverkauf am Gast. Sie gibt Schulungen von Mitarbeiter, sowie über Weinsortiment und Weinkarteninhalt. Durch die besondere Situation von Covid 19 und des Show-Downs der betreuten Betriebe entstand ihr neues Projekt: Der Genussautomat.

Neben verschiedenen Weinsorten und einem besonderen Sekt, dem „Cremant“ aus dem Elsass, gibt es zahlreiche Köstlichkeiten aus der Region: Ländle Milchprodukte, Bio Eier vom Biohof Gavadura, Bergkäse, Camembert, Kaminwurzen, Naturjoghurt und Fruchtjoghurt im Gläschen, Bio Butter, Bio Hamburger vom Rind – alles vom Bergbauernhof Thomas & Theresa Ganahl in Bartholomäberg, Zack-Zack von der Metzgerei Salzgeber Schruns und noch vieles mehr. Was dabei ganz wichtig für die jugendlichen Kunden ist: Alle alkoholischen Getränke sind ab 18 Jahren und nur gegen Ausweispflicht per E-card oder mit dem Führerschein erhältlich.