Sepp Heuberger installiert beim „Zapfig“ in Wald a. A. die erste Automateninsel im Klostertal.

„Die Nahversorgung in unserem Dorf liegt mir am Herzen. Ich halte mein Versprechen, das ich den Waldner gegeben habe“, bestärkt Sepp Heuberger das Vorhaben, auch in seinem neuesten Projekt ab Winter 2021/2022 der Nahversorgung einen Platz zu geben. Bis dahin lässt der umtriebige Geschäftsmann mit eine 24-h-Imbiss und Store aufhorchen. Die Automaten werden neben dem jetzigen Zapfig Store (ehemals Tafelspitz) aufgestellt und werden mit einem Zelt überdacht. Heuberger bleibt seinem Motto „Heuberger schmeckt man“ treu und versichert mit den Automaten nur erstklassige Ware zu verkaufen.

„Da gibt es zum Beispiel den Automaten, der Pizza bäckt“, erklärt Heuberberger. Nach der Bestellung auf Knopfdruck kann der Konsument zusehen, wie der Automat den frischen Teig zubereitet, die Tomatensauce draufschmiert und mit den gewünschten Zutaten belegt. Nach ca. fünf Minuten ist die Pizza fertig und der Konsument kann eine heiße Mahlzeit genießen. Weitere Automaten werden mit leckeren Suppen, erstklassigen Kaffeespezialitäten, Snacks und kalten Getränken befüllt. In Zukunft soll es dann auch noch Torten und Kuchen zum Mitnehmen geben. „Diese Möglichkeit, Nahversorgung zu betreiben ist zudem hygienisch top, was in dieser besonderen Zeit sicher von Vorteil ist“, so Heuberger weiter.