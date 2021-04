24 Erstkommunionkinder am Tisch des Herrn

Schruns. (sco) Wegen der Pandemie mussten sich die zwei Dutzend Schrunser Erstkommunionkinder aus dem Jahr 2020 ein Jahr gedulden.

Vor kurzem war es im Schrunser Münster endlich so weit: Die Mädchen und Buben, die auf das Glaubensfest bestens vorbereitet worden waren, durften erstmals am Tisch des Herrn Platz nehmen. Fein herausgeputzt trugen die meisten Erstkommunionkinder zur Feier des Tages die Montafoner Festtagstracht. Auf den Empfang des “Leibes Christi” vorbereitet wurden die Kinder im Religionsunterricht und in der Zeit vor Corona bereits in Gruppenstunden. Dabei widmeten sie sich dem Basteln von Kerzen. Viel Spaß bereitete ihnen auch das Palmbuschenbinden in ihrer Heimatpfarre Schruns für die Feier des Einzugs Christi in Jerusalem.