Beim 24. Bludenzer Klostermarkt sind am 13. und 14. September Vertreter aus rund 30 Klöstern aus Österreich, Deutschland, Polen, Frankreich und Weißrussland zu Gast.

Die Feier des 24. Bludenzer Klostermarktes beginnt schon am Donnerstagabend, 12. September, 19.00 Uhr, mit dem Gottesdienst im Franziskanerkloster. Anschließend sind Messbesucher sowie Marktteilnehmer zur Agape im Klostergarten eingeladen. Am Freitag, 13. September, wird der Klostermarkt um 10.00 Uhr in der Altstadt eröffnet: traditionell wird dabei gemeinsam das Brot gebrochen und Wein ausgeschenkt. Musikalisch umrahmt wird die Feierlichkeit von den Patres der Franziskanerprovenienz Posen in Polen.

Die Vertreter der Klöster präsentieren im Anschluss bis 19.00 Uhr sowie am Samstag, 14. September, von 09.00 bis 16.00 Uhr, ihre Produkte aus eigener Herstellung. Dabei ist die Produktpalette ebenso vielfältig wie die Klöster selbst: So gibt es neben Weinen, Likören und Bieren auch Käse, Brote, Marmeladen und Honig – alles aus eigener Herstellung. Die Produkte können direkt vor Ort verkostet werden. Beim Klostermarkt werden auch selbstgefertigte Keramik, Polster, Salben, Kerzen und Tücher sowie Taschen und Schmuck werden zum Verkauf angeboten.

Beim Bludenzer Klostermarkt steht aber nicht nur das Verkaufen und Kaufen im Mittelpunkt, vielmehr ist der Markt mittlerweile zum Treffpunkt für all jene geworden, die Interesse an traditionell hergestellten Produkten sowie am klösterlichen Leben haben. Dabei sind es nicht primär die religiösen Inhalte, sondern die Bedeutung der Klöster und ihrer Wirtschaftsbetriebe, die im Vordergrund stehen. Die Idee des Klostermarktes hat dabei ihren Ursprung in Bludenz. In der Zwischenzeit gibt es in ganz Europa Klostermärkte, die diesem Vorbild folgen.