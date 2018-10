230-Kilo-Patient muss für Rettung 2.184 Euro bezahlen

Ein Patient aus Niederösterreich muss für eine Fahrt ins Spital jetzt tief in die Tasche greifen. Weil er mit einem Spezialfahrzeug transportiert werden musste, hat der Mann eine Rechnung in Höhe von 2.184,70 Euro erhalten.

Ende September hatte ein Mann aus dem Bezirk Gänserndorf in Niederösterreich einen Darmverschluss erlitten. Laut “NÖN” handelte es sich um eine lebensbedrohliche Situation. Wegen seines Übergewichtes musste der Mann mit einem Spezialtransporter in das 70 Kilometer entfernte Krankenhaus gebracht werden.

Wieder Zuhause fand der Mann eine Rechnung in Höhe von 2.184,70 Euro in seinem Briefkasten. “Ich kann doch nicht dafür bestraft werden, dass ich an einer Essstörung leide. Kann es das geben, dass der Sozialstaat Österreich dicke, mittellose Menschen im Stich lässt”, so der Mann gegenüber “NÖN”.