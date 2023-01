23 Personen steigen bei Grenzkontrolle aus einem Auto

Am Montag wollte eine Familie von Deutschland in die Schweiz einreisen. Bei einer Kontrolle stiegen ungewöhnlich viele Menschen aus dem Siebensitzer.

Kurz vor zehn Uhr wurden die Insassen des schwer beladenen Seat Alhambra von Mitarbeitenden des Bundesamts für Zoll- und Grenzsicherheit am Autobahnzoll bei Weil am Rhein in Deutschland kontrolliert. Aus dem Siebensitzer stiegen 23 Personen.