23-Jähriger parkt seinen Audi A3 im Wohnzimmer

Ein 23-Jähriger raste in Schaffhausen mit seinem Audi in ein Wohnzimmer. ©Kapo Schaffhausen

Am Samstagabend kam es in einem Einfamilienhauses im Schweizer Kanton Schaffhausen zu einem kuriosen Unfall. Kurz vor Mitternacht raste ein 23-Jähriger mit seinem Audi A3 mitten in ein Wohnzimmer.

Am Samstagabend (25. Juni 2022) hat sich in Hallau bei Schaffhausen ein Unfall ereignet, wobei ein Fahrzeuglenker aus unbekannten Gründen von der Strasse abkam und folglich in ein Wohnhaus fuhr. Die involvierten Personen wurden leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Auto kam im Esszimmer zum Stillstand

Ein 23-jähriger Fahrzeuglenker fuhr aus bisher ungeklärten Gründen bei einer Verzweigung in eine Wiese, überquerte diese und kam erst nach der Kollision mit einem Wohnhaus - inmitten des Esszimmers - zum Stillstand. Wie durch ein Wunder wurden der Lenker sowie die sich zum Unfallzeitpunkt im Wohnzimmer befindenden Personen nur leicht verletzt. Es entstand großer Sachschaden.

Die angrenzende Strasse zur Liegenschaft musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Das verunfallte Fahrzeug wurde durch eine private Abschleppfirma abtransportiert.

Im Einsatz waren ...

Im Einsatz standen der Feuerwehrverband HOT (Hallau, Oberhallau, Trasadingen), die Rettungsdienste der Spitäler Schaffhausen, ein privates Bergungsunternehmen sowie die Schaffhauser Polizei und die Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen.

Der Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen.