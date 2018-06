224.000 Euro Zoll für teures Auto

Beim Grenzübergang in Hohenems behauptete der Lenker eines Schweizer Lkw-Sattelzuges im Mai 2014 bei der Einreise nach Österreich wahrheitswidrig, er mache eine Leerfahrt. Was der kontrollierende Zollbeamte dann aber fand, war weit mehr als nichts.

Das Zollamt Feldkirch-Wolfurt fordert vom Schweizer Lkw-Fahrer nun 224.000 Euro an Eingangsabgaben, davon 70.000 Euro an Zoll und 154.000 Euro an Einfuhrumsatzsteuer. Der Mitarbeiter einer Schweizer Autotransportfirma habe mitgeführte Waren nicht erklärt und das Auto daher vorschriftswidrig ins Zollgebiet der Europäischen Union (EU) verbracht.