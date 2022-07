2:2 Unentschieden im Spitzenspiel SV typico Lochau gegen Alberschwende

Lochau. Über 400 Zuschauer sahen bei der Vorarlbergliga-Heimspiel-Premiere der neuen Meisterschaft im Stadion Hoferfeld ein spannendes und emotionsgeladenes Match. Das 2:2 Unentschieden war für das Lochauer Team jedoch eine große Enttäuschung.

Pfiffe und Buh-Rufe begleiteten das Schiedsrichter-Team um Saskin Tugrul am Ende eines tollen Spiels in die Kabine. Eine kampfstarke Lochauer Mannschaft mit Trainer Rifat Sen musste in den letzten sechs Spielminuten nach einer 2:0-Führung den bitteren Ausgleich durch die Alberschwender hinnehmen, dies nach einem „überraschend“ gepfiffenen Handelfmeter in der 84. Minute – niemand außer dem Schiedsrichter hatte etwas gesehen – und einem stark abseitsverdächtigen zweiten Treffer in der 89. Minute – hier bleib die Fahne des Linienrichters einfach unten.

Über weite Strecken boten beide Mannschaften den zahlreichen Zuschauern ein sehenswertes, schnelles Meisterschaftsspiel mit schönen Spielzügen, einigen guten Torchanchen und besten Torhüterparaden. Nach einem aberkannten, regulären Lochauer Treffer aufgrund eines vom Schiedsrichter gepfiffenen „Remplers“ weitab vom eigentlichen Spielgeschehen ging es mit 0:0 in die Pause. Mit einem vielbejubelten Doppelschlag durch Stefan Maccani (74. Minute) und Robin Lhotzky (77. Minute) gingen die Lochauer mit 2:0 dann verdient in Führung und steuerten auf den ersten Sieg in der neuen Meisterschaft zu. Der Rest ist bekannt.

Die nächsten Termine

Mit zwei Unentschieden – 1:1 in Meiningen und 2:2 gegen Alberschwende – startete der SV typico Lochau in diesem Jahr etwas „mager“ in die neue Meisterschaft. Nächsten Samstag, dem 6. August (16 Uhr), muss der SV typico Lochau zum schweren Auswärtsspiel zum FC Lustenau. Und am Samstag, dem 13. August, kommt der SV Ludesch nach Lochau. Spielbeginn im Stadion Hoferfeld ist um 18 Uhr.