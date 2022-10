Bereits zum 22. Mal wird am 26.10.2022 der Herbstmarkt in Fußach am Bodensee veranstaltet.

Über 50 Markthändler werden Ihre Waren anbieten. Da sollte für jeden etwas dabei sein. Honig und Käse, Speck und Wurst, italienische und griechische Spezialitäten, Gewürze, Most, Limo, Schnäpse und Wein – die Auswahl ist groß. Natürlich werden auch Bekleidung, Schuhe, Spielwaren, Socken, Haushaltsartikel und zahlreiche Geschenkartikel zu finden sein, berichtet Zunftmeister Thomas Bösch von der veranstaltenden Fußacher Faschingszunft.

Die Entscheidung war nicht einfach. Corona ist immer noch ein Thema. Wir werden uns kurzfristig nach den Vorgaben unserer Behörden anpassen müssen. Aber wir können im schlimmsten Fall auf das Coronakonzept vom vergangenen Jahr zurückgreifen. Wir bitten um Verständnis das wir hier die Regeln am Markttag den Gegebenheiten anpassen müssen. Wir appellieren natürlich auch an die Selbstverantwortung der Besucher bei Symptomen den Markt nicht zu besuchen.

Während zum Auftakt der Musikverein Fußach aufspielt wird mit dem Fassanstich der 22. Fußacher Herbstmarkt „offiziell“ eröffnet.

Danach erobern die Musikantinnen und Musikanten der Bürgermusik Höchst die Bühne. Am späten Nachmittag sorgt dann X-Large für Partystimmung.

Dazwischen gibt es allerhand Genüsse zu entdecken. Die Pfadfinder betreuen wie gewohnt das „Wiener Kaffeehaus“, die Faschingszunft verwöhnt mit guten Weinen in der Weinlaube, die Feuerwehr, Funkenbande und der SC Fußach sorgen bestens für die Verpflegung der Marktbesucher. Die Weine in der Weinlaube können sich ebenfalls sehen lassen. Natürlich darf in der Weinlaube beim Herbstmarkt der Spätburgunder Weissherbst aus der Bodenseeregion nicht fehlen, aber auch die anderen Weine können sich sehen lassen.

Die Kinder können sich in der Hüpfburg, Kinderschminken, Kinderflohmarkt und bei der Schatzsuche im Heuhaufen austoben. Und wer Zuckerwatte, heiße Maroni und andere Köstlichkeiten liebt, kommt beim Fußacher Herbstmarkt ebenfalls nicht zu kurz.

Der Markt selbst findet von 10:00 bis 18:00 Uhr statt. Die Weinlaube ist bis 20:00 Uhr geöffnet. Dirndl und Tracht sind natürlich willkommen.

Aufgrund der Bauarbeiten bei der neuen Rheinbrücke bitten wir unsere Gäste vermehrt mit dem Rad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Die Ersatzhaltestelle Alte Post wird von den Linien 15 und 17 angefahren. Von dort aus sind es 5 Gehminuten zum Marktgelände. Informationen zu den aktuellen Umleitungen entnehmen sie bitte der Gemeindehompage www.fussach.at.