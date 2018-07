22.000 Euro für falsche Polizei

Auch eine 67-jährige Bregenzerin zählt zu den Opfern von jenen Trickbetrügern, die sich als Polizisten ausgaben.

Am 27. Februar übergab die Frau den unbekannten Tätern 22.000 Euro und damit ihre gesamten Ersparnisse. Das Geld hat sich die Pensionistin an jenem Tag bei ihrer Hausbank am Schalter in bar von ihrem Konto auszahlen lassen.