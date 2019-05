210 Schüler spielten Völkerball in Bregenz

Der ASVÖ Vorarlberg führte das dritte von vier Huckepack-Völkerball-Bezirksturnieren im Zuge des Projektes „fairness and fun“ durch.

Topmotiviert und mit großem Eifer waren die 27 Teams dabei. Neben dem Siegeswillen, ging es ganz besonders um Werte wie Vertrauen, Respekt und Hilfsbereitschaft. Was Fair Play bedeutet, wissen viele, aber diesem in Konkurrenzsituationen Beachtung zu schenken, fällt meist nicht leicht.

Jeweils die Erst- und Zweitplatzierten jeder Kategorie steigen in das Völkerball-Landesfinale auf, das am 14. Juni 2019 in den Messehallen 1 und 2 in Dornbirn ausgetragen wird. Hier dürfen sie ihr Können und ihr Bewusstsein für Fairplay nochmals unter Beweis stellen und sich mit den Teams, welche sich noch bei den anderen Bezirksturnieren qualifizieren werden, messen.