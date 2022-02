21.436 Neuinfektionen und 281.479 aktive Fälle in Österreich

21.436 Corona-Infektionen sind in Österreich seit Sonntag neu registriert worden, das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 27.901.

13 Menschen starben binnen 24 Stunden im Zusammenhang mit Covid-19, 28.593 sind in diesem Zeitraum genesen. Mit Montag gab es somit 281.479 aktive Fälle, um 7.170 weniger als am Tag zuvor. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 2.186,4 Fälle auf 100.000 Einwohner, berichteten Innen- und Gesundheitsministerium.

Vorarlberg an dritter Stelle

Seit Pandemiebeginn gibt es in Österreich nunmehr 2.494.535 bestätigte Fälle. Todesfälle wurden in den vergangenen sieben Tagen 202 registriert. Insgesamt hat die Pandemie 14.594 Tote in Österreich gefordert, pro 100.000 Einwohner starben bisher 163,4 Menschen an oder mit Covid-19. Im Krankenhaus lagen am Montag 2.310 Personen mit einer Corona-Infektion, das sind um 76 mehr als am Sonntag. 189 Menschen wurden auf Intensivstationen betreut, um drei mehr als gestern. Innerhalb einer Woche ging diese Zahl um acht Personen zurück.