21.000 Stunden für den Nächsten

Eindrucksvolle Bilanz der Hohenemser Rettungsabteilung über das vergangene Vereinsjahr.

Hohenems. Bevor am kommenden Samstag die neue Unterkunft der Rotkreuz-Abteilung offiziell eröffnet wird, ging am Freitag vergangener Woche im voll besetzten Pfarrsaal St. Karl die Jahreshauptversammlung der Rettungsabteilung über die Bühne.

Rund 26.000 Einsätze haben die Notärzte in den 28 Jahren ihrer Mitarbeit in Hohenems geleistet, 1166 waren es im Vorjahr. Diese hätten sich auf hohem Niveau eingependelt, erklärte der systemverantwortliche Notarzt OA Dr. Bernhard Schwärzler, der sich ein neues Ultraschallgerät fürs Notarzteinsatzfahrzeug wünschte. Ein solches versprach Bürgermeister Dieter Egger, der u.a. die hervorragende Jugendarbeit lobte und sich auf des neue Rettungsheim freute.

Ehrungen und Auszeichnungen

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Hohenemser Rettungsabteilung wurden auch verdienstvolle Mitarbeiter geehrt und ausgezeichnet. So erhielten Lukas Ziesig das Dienstjahreabzeichen in Bronze für zehn Jahre und Erwin Ender sowie Markus Fleisch dasselbe in Gold für 20 Jahre Dienst beim Roten Kreuz. Für besondere Dienste gab es für Lena Amann, Johannes Bertsch, Sebastian Bösch, Stefan Büchele, Rene´ Burtscher, Benjamin Mößlang und Ramona Sohm die Verdienstmedaille in Bronze und für Christoph Winder sowie Stefan Rohner die in Silber. Dominik Braun, Julia Loacker-Schöch, Clemens Linder und Montana Rüdisser durften sich über die Fahrtenspange in Bronze für je 1.000 Ausrückungen freuen.