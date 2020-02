21.000 Euro als Trostpflaster oder der Aufstieg ins Halbfinale

Außenseiter SC Austria Lustenau will im ÖFB-Cup Viertelfinale das Bundesliga Tabellenschlusslicht WSG Tirol besiegen. VOL.AT berichtet in Wort, Interviews und Bild live aus dem Planet Pure Stadion.

Der Liveticker mit Videos, Fotos, Text zum Spiel Austria Lustenau vs WSG Tirol

Erste Interviews vor dem Spiel Austria Lustenau vs WSG Tirol

Auch in der zweiten Begegnung des UNIQA ÖFB Cup Viertelfinales kommt es am Samstag zum Duell Bundesliga gegen 2. Liga. In einem „West-Derby“ empfängt SC Austria Lustenau die WSG Swarovski Tirol. Die Vorarlberger von Trainer Roman Mählich, die mit großen Ambitionen in die Saison gestartet waren, belegen in der Tabelle aktuell den fünften Platz. Der Rückstand auf Leader SV Ried beträgt 15 Punkte. Nun will man im Cup-Bewerb weiter erfolgreich sein. Die bisherigen Gegner hießen ATSV Stadl-Paura (5:0), Floridsdorfer AC (2:1 n.V.) und Union Gurten (3:2).



Beim aktuellen Bundesligaschlusslicht aus Tirol steht im Frühjahr der Klassenerhalt in der höchsten Spielklasse ganz oben auf der Agenda. In der Winterpause verstärkten sich die Tiroler mit namhaften, routinierten Spielern wie Stefan Maierhofer, Thanos Petsos und Fabian Koch. Bevor es in der Bundesliga gegen den Abstieg geht, soll der Erfolgslauf im UNIQA ÖFB Cup fortgesetzt werden.