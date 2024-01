2023 zeigten sich die Altacher Unternehmer wieder großzügig

Auch im vergangenen Jahr unterstützten zahlreiche Altacher Kaufleute die traditionelle Weihnachts-Spendenaktion.

Den Hauptanteil der Spenden darf heuer die Lebenshilfe Götzis in Empfang nehmen. „Die Lebenshilfe erfüllt in unserer Region eine sehr wichtige soziale Aufgabe. Menschen mit Behinderungen finden in diesen Einrichtungen alle erdenkliche Unterstützung bei sinnvollen Arbeiten“, so Bernd Brändle bei der Spendenübergabe. Gleichzeitig will der Altacher auch auf die Wichtigkeit der Nahversorgung aufmerksam machen. „Wie wichtig es ist, dass eine gute Nahversorgung gegeben ist, erfahren die Menschen in ihrem täglichen Leben. Die Altacher Kaufleute und Gewerbetreibenden bieten Produkte und Leistungen in sehr hoher Qualität an“, so Brändle abschließend. MIMA