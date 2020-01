2020 mit Blitz und Donner begrüßt

Festrede über Wachstum auf Neujahrsempfang - Ehrenring an Rudolf Bischof

Dem Schweizer Ökonomen Prof. Dr. Mathias Binswanger gelang es in seiner Festrede, den Wachstumszwang unserer Wirtschaft kritisch zu hinterfragen. Macht uns mehr Wachstum wirklich glücklicher? Wie steht es mit den Auswirkungen auf unsere Umwelt? Sinnlose Bedürfnisweckung und psychologische Schrottreife wurden als Merkmale eines Wirtschaftssystems kritisiert, in dem jedes Jahr ein neues Smartphone gekauft wird. Auch in der Klimapolitik sei zu beobachten, wie Realität und Ziele auseinanderdriften.