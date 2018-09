2019 wird es ernst in Batschuns

Die von langer Hand geplante Sanierung der Laternser Straße startet.

Während der erste Teil, als mit Ende 2019 abgeschlossen sein soll, ist der zeitliche Plan für Teil zwei des Projekts noch offen, laut Projektleiter Zengerle liegt dies vor allem an der Finanzierung, die in das Landesbudget eingeplant werden muss. Als vorsichtige Zahl nannte Zengerle 2021 oder 2022, wollte sich aber darauf nicht festlegen. Die zweite Etappe umfasst die Strecke von der Abzweigung nach Furx, bis zum Gasthaus Waldrast. Dann will man auf jeden Fall ohne Totalsperre auskommen und den Verkehr mittels Ampelregelung lenken. Als Kostenschätzung für diesen Abschnitt stehen aktuell rund 1,9 Millionen Euro im Raum, aufgrund des unsicheren Termins für die Umsetzung, kann es da noch zu Veränderungen kommen. Für die Batschunser Bevölkerung warten also einige Umleitungen und Baustellen, verbunden mit der Aussicht auf eine breitere, grundlegend sanierte Hauptstraße durch den Ortsteil. CEG