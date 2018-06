2017 war für die VLV ein positives Jahr

Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte die Vorarlberger Landes-Versicherung V.a.G. (VLV) eine Steigerung auf der Beitragsseite und einen deutlich besseren Schadensverlauf als im Vorjahr verzeichnen.

Sowohl in der Schaden/Unfall-Versicherung als auch in der Lebensversicherung konnte die VLV bei der Entwicklung der Beitragseinnahmen den Gesamtmarkt übertreffen und so wieder Marktanteile dazugewinnen.

Bei Versicherungsunternehmen, die als Aktiengesellschaften organisiert sind, werden große Teile der Erträge als Dividenden an die Aktionäre ausbezahlt. Nicht so bei der VLV: Die erwirtschafteten Gewinne kommen bei der VLV als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit den Kunden in Form einer hohen Gewinnbeteiligung zu Gute. So weist die VLV in der Lebensversicherung mit einer Gesamtverzinsung von 3,5 % einen der höchsten Gewinnbeteiligungswerte der in Österreich tätigen Lebensversicherungen aus. Und dies trotz eines Marktumfeldes, das nach wie vor von hoher Volatilität und niedrigen Zinsen gekennzeichnet ist.