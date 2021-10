200 Stimmen für die gute Sache

Bludenz. Gemeinsam mit dem Bludenzer Kulturbüro luden sieben Chöre vergangenen Sonntag, 17. Oktober, zum besonderen Liederabend in die Hl. Kreuz Kirche ein.

Die stimmsicheren Sänger*innen des Bludenzer Liederkranzes, der Bludenzer Sängerrunde, des GIOIA-Chors, der Chorgemeinschaft CANTEMUS, des Kirchenchors Hl. Kreuz, des Chor Sunshine, und des Chors Sing-ing-Bings sorgten beim diesjährigen Benefizkonzert CHÖRIG in der Hl. Kreuzkirche Bludenz für Gänsehaut bei den rund 350 Besucher*innen. Dabei traf Traditionelles auf moderne Interpretationen: Neben altbekannten Mundartliedern beispielsweise „Wia s’Johr vergoht“ und „O Hoamatle“ präsentierten die sieben Gesangsvereine auch Chormusik aus dem In- und Ausland sowie moderne Songs von Guns’n Roses und Coldplay. Insgesamt nahmen fast 200 Chormitglieder am Konzert teil.