200 Jahre Getzner-Gruppe: LTP Sonderegger und LSth. Rüdisser gratulierten.

"Neugier ist unser Antrieb": Unter diesem Motto feierte die Getzner-Gruppe in Bludenz am Freitag ihr 200-jähriges Bestehen.

“Starke Qualitätsorientierung, hohe Leistungsfähigkeit”

In seinen Ausführungen strich der Landesstatthalter die starke Qualitätsorientierung und hohe Leistungsfähigkeit der Unternehmensgruppe hervor. Daraus entstünden den beiden Vorarlberger Vorzeigeunternehmen die Wettbewerbsvorteile im nationalen und internationalen Wettbewerb, so Rüdisser. Dass sich beide Unternehmen in Sachen Lehre besonders bemühen und engagiert die Fachkräfte von morgen ausbilden, nannte er einen weiteren zentralen Erfolgsfaktor: “In diesem Bereich leisten Getzner Textil und Getzner Werkstoffe seit vielen Jahren hervorragende Arbeit”. So führen etwa beide Unternehmen das anerkannte Gütesiegel “Ausgezeichneter Lehrbetrieb” des Landes Vorarlberg. Derzeit absolvieren in der Gruppe 70 Jugendliche eine qualifizierte Ausbildung. “Um Vorarlberg als Produktions- und Wirtschaftsstandort nachhaltig konkurrenzfähig zu halten, wird alles daran gesetzt, die Jugend bestmöglich auszubilden”, ergänzte Landtagspräsident Harald Sonderegger.