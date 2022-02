20 Prozent Frauenrabatt in Genf: So denkt Vorarlberg

In Genf sollen Frauen bald weniger zahlen als Männer, wenn es um städtische Einrichtungen geht. Doch sollten Frauen weniger zahlen müssen, weil sie weniger verdienen?

Frauen in Genf sollen bald weniger Eintritt für Schwimmbäder, Museen und andere städtische Einrichtungen zahlen müssen. Eine entsprechende Motion hat das Stadtparlament vergangene Woche überwiesen. Die links-grüne Mehrheit der Gemeinderäte will damit auf die noch immer bestehende Lohnschere zwischen den Gehältern hinweisen. Die Regelung sorgt für heftige Diskussionen. Einige sehen den Frauenrabatt als diskriminierende gegenüber Männern oder gar verfassungswidrig.

Frauen arbeiten 46 Tage gratis

Besonders interessant ist das Thema am heutigen Equal Pay Day. Das internationale Frauennetzwerk BPW (Business and Professional Women) macht alljährlich an diesem Aktionstag auf die Lohnunterschiede aufmerksam. Leider ist es immer noch so, dass Frauen und Männer ungleich entlohnt werden. Aktuell liegt der Unterschied im Durchschnitt bei 12,7 Prozent. Umgerechnet sind das 46 Arbeitstage, die Frauen kostenlos arbeiten.