20. Kloster-Benefizkonzert am 4. Juli 2021

Endlich wieder Sommertreff im Kapuzinergarten mit Martin Ortner, BradlBerg Musig und Messis Cellogruppe – Es gelten die aktuellen 3-G Corona-Schutzbestimmungen.

Seit 20 Jahren wirken die Schwestern der Hl. Klara in Bregenz. Nach dem Rückzug der Kapuziner leben die franziskanischen Ordensfrauen im Kapuzinerkloster und werden vom Verein „Freundeskreis der Schwestern der Hl. Klara“ maßgeblich unterstützt. Dazu gehört seit vielen Jahren das sommerliche Benefizkonzert im Freien. Nach der Corona-Zwangspause im Vorjahr kann nach dem 19. Konzert (2019) die 20. Auflage der musikalischen Open-Air-Veranstaltung heuer am Sonntag, 4. Juli, zwischen 11.00 und 16.00 Uhr stattfinden.

Das Benefizkonzert findet in bewährter Weise wieder im Hof des Kapuzinerklosters unter Zeltdach statt. Der Eintritt ist frei, freiwillige Spenden zur Unterstützung der im Kloster lebenden Schwestern der Hl. Klara und der Sozialaktion „Franziskusstube“ sind natürlich erwünscht. Unter Beachtung der aktuellen Corona Sicherheitsbestimmungen (3-G) wird den Besuchern wieder ein gewohnt abwechslungsreiches Musikprogramm geboten. Daneben gibt es Speis und Trank, verspricht Obmann Kurt Mathis vom veranstaltenden Freundeskreis.

Die Patronanz der beliebten Veranstaltung übernimmt wie seit Anbeginn der emeritierte Wiener Symphoniker Prof. Martin Ortner. Er will in gewohnter Manier mit Kontragitarre und alten wie neuen Wiener Liedern für Stimmung sorgen. Außerdem bietet erstmals die junge heimische „BradlBerg Musig“ bodenständige Unterhaltung mit Niveau. Und als Sahnehäubchen servieren am Nachmittag die Benefiz-Stammgäste (2018 und 2019) Evelyn Fink-Mennel und „Messis Cellogruppe“ gleich nach der offiziellen Präsentation Kostproben aus ihrer neuen CD.