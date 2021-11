20-Jährige musste nach Unfall aus Pkw befreit werden

Gegen 7 Uhr kam es in Feldkirch Tosters zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkw miteinander kollidierten. Die beiden Fahrzeuglenker mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Freitagmorgen, 26.11.2021 gegen 7 Uhr, kam es in Feldkirch Tosters zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 20-jährige Frau fuhr aus einer Hauseinfahrt auf die Straße ein, währenddessen war ein 33-Jähriger von Tosters kommend in Richtung Bangserstraße unterwegs. Die beiden Fahrzeuge kollidierten - die 20-Jährige musste von der Feuerwehr mit einem hydraulischen Spreitzer aus dem Auto befreit werden. Beide Lenker wurden ins Krankenhaus gebracht.