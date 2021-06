20 Jahre Museumsverein Klostertal

Das Jahr 2021 ist ein Jubiläumsjahr für den Museumsverein Klostertal, sind seit seiner Gründung doch schon 20 Jahre vergangen. Nachdem im Juni 1994 das Klostertal Museum eröffnet worden war, erfolgte knapp sieben Jahre später im März 2001 die Gründung des Trägervereins.

Vieles konnte in diesen zwei Jahrzehnten umgesetzt werden, wobei bei der Jahreshauptversammlung am 11. Juni ein komprimierter Rückblick in die Vereinsgeschichte gemacht wurde. Mehr als 50 Ausstellungen, rund 300 Veranstaltungen, zahlreiche – teilweise internationale – Projekte und an die 50 Publikationen über das Klostertal umfasst die Bilanz der Vereinstätigkeit. Diese hat – wie das Museum selbst – vielfach überregionale Aufmerksamkeit erweckt, was etwa im von ICOM Österreich 2013 vergebenen Preis für „Forschung in Museen“ deutlich geworden ist. Dabei konnte sich der Museumsverein Klostertal gegen große, bundesweit tätige Institutionen durchsetzen. Wichtig ist auch die Tatsache, dass in den vergangenen Jahren mehrere hunderttausend Euro an Förderungen der Europäischen Union und des Bundes durch die Tätigkeit des Vereins ins Klostertal geflossen sind. Darüber hinaus stecken zahlreiche ehrenamtliche Stunden in diesen ganzen Aktivitäten.