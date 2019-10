20 Jahre kum Koblach

Bunt und einladend war die Kulisse des kleinen Markttreibens vor dem Pfarrheim am Nachmittag des 19. Oktober 2019.

Kleine und große Gäste kamen und feierten bei selbstgebackenem Kuchen und Kaffee diesen schönen Begegnungsort. Mit einem ungewöhnlich lebendigen Gottesdienst, den Bischof Benno zelebrierte, wurde dieser Nachmittag abgerundet. Talente und Fähigkeiten, die gelebt werden wollen, wurden ins Licht gerückt. Am Abend galt die ganze Aufmerksamkeit und der Dank den vielen pfarrlichen MitarbeiterInnen, die zum DANKE-Abend eingeladen waren. 8 Frauen aus 3Teams, wurde für 20 Jahre großes Engagement, mit 2 Liedern und einem Blumenstrauß, gedankt. Ein ganz besonderer Dank gilt Lini Sonderegger, die seit 20 Jahren das „kum“ kennt wie keine Andere – überall dabei ist, und sich um alles kümmert, als wäre es ihr eigenes Heim. Das charmante Team des Philippinischen Vereins „IDIO“ in Vorarlberg bekochte die Gäste ganz wunderbar. Ihre Einnahmen kommen sozialen Projekten in ihrer Heimat zugute.